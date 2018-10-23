Україна співпрацюватиме з Австралією у протидії кіберзагрозам

Україна посилить співпрацю з Австралією у протидії кіберзагрозам і тероризму.

Відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі голови Національної поліції України Сергія Князєва із заступницею комісара Федеральної поліції Австралії Ліан Клозе, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ на офіційному сайті.

За словами Князєва, Україна планує провести дієві перемовини із представниками правоохоронних органів Австралії щодо протидії кіберзлочинності та тероризму.

"Ми разом доводимо всьому світу, що тероризм не має кордонів. Ми постійно протидіємо, як тероризму з боку РФ, так і кіберзагрозам. Тому маємо намір взяти на озброєння найкращих світовий досвід у боротьбі із цими викликами", - зазначив Князєв.

У свою чергу Клозе заявила, що Австралія у рамках боротьби з кіберзлочинами та тероризмом співпрацює з 33 країнами, у тому числі з Україною.