Україна здобула третє золото у третій день змагань Ігор Нескорених

У третій день змагань Ігор нескорених українська збірна здобула третє золото.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

"Третій день змагань Ігор нескорених у Сіднеї - третє золото в української збірної. Цього разу з пауерліфтингу. Вітаємо Олександра Гавриленка!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у перший день змагань - 21 жовтня на Іграх нескорених у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. 22 жовтня - капітан української збірної Сергій Ільницький виборов золоту медаль з веслування на тренажерах у категорії Men's IR6. Цього ж дня Олександр Бєлобоков завоював золото з веслування на тренажерах у категорії Men's IR3.

Ігри нескорених - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Участь у змаганнях беруть представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.

Уперше Ігри нескорених, засновані британським принцом Гаррі, пройшли в 2014 році в Лондоні. Цьогоріч у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Велика Британія, США.