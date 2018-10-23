Вінниччина отримала вакцини та експрес-тести для діагностики грипу

Наразі Вінницьким обласним лабораторним центром не було виявлено жодного випадку грипу, епідемічна ситуація в області на 18 % нижче епідпорогу, але рівня захворювання на вірусні інфекції підвищується. Через це медики радять жителям регіону купувати вакцину, яка вже поступила в аптечку мережу. Цього року для вакцинації пропонують два препарати: французька чотирикомпонентна «Ваксігрип», яку можна використовувати дорослим та дітям від 3 років, а також трикомпонентна південнокорейська вакцина «Джісі Флю», яку можна використовувати дітям від 6 місяців.

«Упродовж минулого епідемічного сезону в області захворіло близько 260 тисяч жителів, це 16 % від загальної кількості населення області. За минулий тиждень занедужали 7200 осіб, з них 80 % діти. Зареєстровано 23 випадки пневмонії з не складним перебігом, – повідомила заступник директор департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Надія Марусяк. – Цього епідемічного сезону прогнозуються циркуляція двох штами вірусів грипу: типу А (Мічиган, Сінгапур) та типу В (Колорадо). Для специфічної профілактики в області щеплено понад 600 осіб, з них близько сотні дітей. Загалом планується охопити понад 14 тисяч мешканців. Медичні заклади області тримають напоготові 1700 упаковок «Таміфлю», 5700 упаковок противірусних, майже 69 тисяч антибіотиків різних типів, близько 400 тисяч засобів індивідуального захисту. Також в наявності є 1400 швидких тестів для діагностики грипу та закуплено 846 доз вакцин для дітей – вихованців дитячих будинків. На поширення грипу чекаємо на початку грудня та у січні-лютому наступного року. Прогнозується, що епідемічне поширення буде середньої інтенсивності, без значних ускладнень».

У Вінниці тим часом стартувала міська програма «Стоп грип», яка дозволяє жителям обласного центру придбати вакцину за півціни. Дітям з інвалідністю та позбавленим батьківського піклування вакцинацію взагалі проводять безкоштовно.

«Усі, хто хоче вакцинуватися, мають звернутися до Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Перед вакцинацією лікар здійснює огляд пацієнта і визначає, чи немає протипоказань для цієї процедури. Далі буде виписаний рецепт, з яким пацієнт йде до найближчого аптечного пункту і сплачує вказану вартість. З чеком повертається до лікаря і робить щеплення, – пояснює директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міськради Олександр Шиш. – Минулого епідемічного сезону у Вінниці було вакциновано найбільше жителів у посеред порівнянні з іншими містами України. Через це кількість хворих на грип та пацієнтів з ускладненнями було значно менше, ніж у попередні роки. Жодного летального випадку від цієї хвороби не було»

Загалом, як повідомляє МОЗ, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Нині на грип та ГРВІ хворіє понад 150 тисяч українців 70 % – діти віком до 17 років. У аптечних мережах для українців доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» та «Джісі Флю». Їх орієнтовна вартість складає від 250 до 350 грн.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця