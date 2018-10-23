Японія припиняє надання економічної допомоги Китаю

Уряд Японії у нинішньому фінансовому році остаточно припинить надання Китаю пільгової державної економічної допомоги, яка прямувала Пекіну з 1979 року та зіграла, як вважають у Токіо, важливу роль у розвитку КНР.

Про це повідомляє телекомпанія NHK.

До теперішнього часу Китай отримав від Токіо низькопроцентних кредитів, безоплатних субсидій і технічної допомоги на загальну суму близько 3,7 трлн ієн — понад 32 млрд доларів за поточним курсом.

Видача позик і грантів Пекіну вже припинена з 2006 року. Про повне припинення інших видів допомоги прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосить під час свого візиту до КНР, який починається 25 жовтня. Він має намір запропонувати Китаю вести відтепер повністю рівноправне економічне співробітництво — зокрема, спільно надавати допомогу державам, що розвиваються.

Нагадаємо, 1972 рік — переговори про нормалізацію відносин між Японією і КНР. Мао Цзедун відмовився від репарацій, пізніше Ден Сяопін назвав це рішення великою помилкою. У 1978 році був підписаний Китайсько-японський договір про мир і дружбу. У жовтні 1978 року Ден Сяопін у ході візиту в Токіо зажадав відшкодування збитку від колишньої держави-агресора. Японія почала надавати Китаю “офіційну допомогу розвитку” у вигляді низькопроцентних позик і грантів на основі п’ятирічних планів допомоги. Перший пакет охоплював 1979-1983 роки і становив близько 1,4 млрд доларів, друга програма була розрахована на 1984-1989 рр. з об’ємом 2,1 млрд. У 1982 р спалахнув скандал із приводу упередженого, неадекватного (з точки зору Китаю) викладу японо-китайської війни в японських шкільних підручниках. Для того, щоб загасити скандал прем’єр Судзукі був змушений терміново відвідати китайську столицю, де пообіцяв змінити зміст підручників, а також виділити нову фінансову допомогу для розвитку китайської інфраструктури. У 1995 році після ядерного випробування КНР у районі озера Лобнор, Токіо призупинив виплату грантів Китаю на суму 92 млн доларів. Китайські випробування в 1996 році не призвели до будь-яких санкцій. У 2000-і років японські позики були майже повністю припинені: наприклад, за 2010 рік КНР отримала тільки 56 млн доларів. Всього за 1979 — 2008 роки японські уряду перевели до Пекіна близько 45 млрд доларів (включаючи 40,5 млрд у вигляді довгострокових позик і 4,5 млрд у вигляді грантів). У середньому більше 60% іноземних студентів і стажистів, які навчалися в Японії по лінії технічного співробітництва за рахунок її уряду, складала китайська молодь.