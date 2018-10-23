ЄС засуджує будівництво РФ Керченського мосту і мілітаризацію у Азовському морі, - Могеріні

ЄС засуджує будівництво Росією Керченського мосту, а також блокування судноплавства і мілітаризацію у Азовському морі. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час пленарного засідання Європарламенту 23 жовтня, передає ЄП.

"Зведення мосту між Росією і Кримом відбулося без дозволу України - це ще одне порушення українського суверенітету. Більше того, міст перешкоджає проходженню суден до українських портів.

6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських потрів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС", - сказала вона.

Росія цим режимом зачепила 2000 суден під українськими та міжнародними прапорами, підкреслила Могеріні.

"Разом з цим Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей", - сказала Могеріні, закликавши сторони дотримуватися угоди про демілітаризацію моря.

"Коли порушується міжнародне право, український суверенітет і цілісність, ЄС стоїть на боці українського народу", - додала очільниця дипломатії ЄС.

Як відомо, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з або до українських портів.

У Державній прикордонній службі України кажуть, що українська сторона є заручником ситуації з 2004 року, а саме через Угоду про співробітництво між Києвом та Москвою в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники мають право оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають підозри.

У четвер у Європарламенті планують ухвалити резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.