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Василь Липківський, церковний реформатор, перший митрополит Української автокефальної православної церкви

Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії

23 жовтня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

Європейська комісія вирішила відхилити проект бюджету Італії та попросити Рим представити новий, який потрібно надіслати до Брюсселя протягом трьох тижнів. Про це повідомила ЄК у вівторок, пише ЄП.

Iталійський уряд 20 жовтня затвердив проект державного бюджету на 2019 рік, який передбачає збільшення і без того величезного боргового навантаження країни – наразі борг складає 131% ВВП, найбільший серед країн єврозони після Греції і вищий, ніж верхня межа ЄС на 60%.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що Рим визнає порушення правил ЄС у бюджеті, але продовжить фінансовий "маневр".

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