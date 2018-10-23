Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії

Європейська комісія вирішила відхилити проект бюджету Італії та попросити Рим представити новий, який потрібно надіслати до Брюсселя протягом трьох тижнів. Про це повідомила ЄК у вівторок, пише ЄП.

Iталійський уряд 20 жовтня затвердив проект державного бюджету на 2019 рік, який передбачає збільшення і без того величезного боргового навантаження країни – наразі борг складає 131% ВВП, найбільший серед країн єврозони після Греції і вищий, ніж верхня межа ЄС на 60%.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що Рим визнає порушення правил ЄС у бюджеті, але продовжить фінансовий "маневр".