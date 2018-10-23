За день у зоні ООС загинув український військовий

У районі бойових дій протягом поточної доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів загинув один український військовик. Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Мар'їнки, Старогнатівки і Гнутового. У ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня бойовики 12 раз обстріляли позиції ВСУ.