Завацька з перемоги стартувала на турнірі ITF у Франції

Українська тенісистка Катарина Завацька з перемоги стартувала на турнірі ITF у Пуатьє (Франція) із призовим фондом 80 тис. доларів.

Про це повідомляє ВТУ.

У першому колі турніру ITF у Пуатьє 18-річна українська тенісистка Катарина Завацька (№176 WTA) перемогла володарку wild card Тессу Андріанжафітрімо з Франції.

Поєдинок тривав 2,5 години і закінчився з рахунком 6:7 (1), 6:2, 6:4 на користь українки.

За вихід в 1/4 фіналу уродженка Луцька посперечається з восьмою "ракеткою" турніру в Пуатьє Анною Блинковою з Росії.