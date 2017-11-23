Асоціація Політичних Наук оприлюднила підсумки антикорупційного моніторингу в Кропивницькому

Експерти громадської організації «Асоціація Політичних Наук» презентували результати проекту антикорупційного моніторингу, який проходив у Кропивницькому та області протягом майже 9 місяців. За цей час аналітиками організації та моніторами, що пройшли спеціальне навчання, було перевірено понад 1000 нормативно-правових актів та проектів рішень як місцевих рад, так і їх виконавчих комітетів.

Якщо в перші місяці моніторингу активісти отримували 70% рішень із незадовільною оцінкою від експертів, то сьогодні ця цифра суттєво менша. Відсоток проектів рішень, які містять корупційну складову, у виконкому знизився до 20%, а у міської ради до 50%.

Аналітик АПН Юлія Бочарова-Туз звернула увагу на те, що проекти нормативно-правових актів мають бути зрозумілими не лише чиновникам і депутатам, які їх пишуть, не лише експертам, які в них розуміються, а й пересічним громадянам, яким не байдужа ситуація в місті, або яким просто цікаво розібратись, на що витрачаються їх податки. «Сьогодні ми хоча б можемо говорити про те, що до проектів рішень додаються ті додатки, на які в них же посилаються. Ще три місяці тому це здавалось неможливим. Але нам ще є над чим працювати», – поділилась Юлія Бочарова-Туз.

Окрім моніторингу проектів рішень та самих рішень, активісти займались впровадженням практик прозорості та відкритості місцевої влади. Так, за ці 9 місяців експерти АПН досягли позитивних змін в Новоукраїнській, Знам`янській міських та Кіровоградській обласній радах.

А от із кропивницькою владою не склалось. Незважаючи на найбільшу кількість проведених заходів, зустрічей, заяв, виступів саме у Кропивницькому, незважаючи на публічні заяви представників майже всіх фракцій міськради і самого міського голови про підтримку пропозицій активістів, далі проектів рішень справа не пішла. Більше того, більшість закликів Асоціації щодо дотримання законодавства залишились без уваги.

Окрім звіту про виконану роботу, активісти АПН відзначили нагородами представників влади, громадського сектору та журналістів, які своєю працею сприяють просуванню відкритості та прозорості влади та боротьбі з корупцією.

Грамотами були нагороджені: голова Новоукраїнської ОТГ Олександр Корінний, ГО «Територія Успіху», депутат Знам`янської міської ради Сергій Лєвінте та ГО «Антикорупційний рух Знам`янщини», голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко та його заступник Ігор Степура.

Також грамоти отримали депутати Кіровоградської міської ради Олександр Цертій, Валентина Яремчук та Володимир Смірнов. Окрім того, активісти відзначили начальників двох прогресивних управлінь міської ради Кропивницького: Андрія Паливоду (управління економіки) та Любов Бочкову (управління фінансів).

Головні ж нагороди, за постійну і невтомну антикорупційну діяльність, дістались ГО «Волонтерське об`єднання учасників Майдану та бойових дій», Тетяні Коваленко та Павлу Лісниченку.

«Ми б дуже хотіли нагородити і Андрія Табалова, бо він дійсно багато зробив для того, щоб новий, демократичний варіант Статуту міста був напрацьований, але поки ця історія не доведена до кінця, ми не можемо цього вчинити. І ми б з радістю відзначили міського голову Кропивницького, якби він робив хоча б якісь рухи у напрямку підвищення відкритості ввіреного йому органа самоврядування та боротьби з корупцією»,– наголосив Дмитро Сінченко, голова Асоціації Політичних Наук.

Олена Сінченко, Кропивницький, фото авторки