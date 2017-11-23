Більшість в ПАРЄ проти безумовного повернення делегації РФ, - Ар'єв

Глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив, що більшість в Асамблеї проти безумовного повернення делегації росіян.

Про це Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Більшість колег у приватних розмовах не готові приймати делегацію Росії без серйозних кроків збоку РФ. Відповідну декларацію вже підписали представники 16 країн, в тому числі багато голів національних делегацій. Текст документа буде оприлюднений у грудні. Тому завтрашнє обговорення, якщо воно відбудеться, може повернутися не в той бік, який очікують прихильники безумовного повернення делегації РФ", - написав він.

За його словами, Бюро ПАРЄ сьогодні з різницею в один голос "відмовилось виносити на обговорювання ПостКома ПАРЄ втручання хакерів в демократичні процеси".

"Скинули тему, яка зараз серед топових у світі. Тобто повернення росіян, які шантажують Асамблею, виявилось важливішим, ніж проблема світового масштабу - вплив на вибори в США, Франції і Німеччині, підтримка сепаратизму в Каталонії, стимулювання Brexit, злами в Латвії, Данії тощо", - зазначив він.