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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

До Болгарії на лікування прибула нова група українських військових

23 листопада, 2017 - 18:57
Фото: посольство України в Болгарії

До Болгарії на лікування прибула група з десяти українських військовослужбовців.

Про це повідомляє посольство України в Болгарії.

"До Болгарії прибула дев’ята група поранених українських військовослужбовців з 10 осіб. Наші вояки пройдуть двотижневий курс лікування/реабілітації у Лікувально-реабілітаційному центрі Військово-медичної академії Міністерства оборони Республіки Болгарія", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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