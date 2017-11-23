До Болгарії на лікування прибула нова група українських військових

До Болгарії на лікування прибула група з десяти українських військовослужбовців.

Про це повідомляє посольство України в Болгарії.

"До Болгарії прибула дев’ята група поранених українських військовослужбовців з 10 осіб. Наші вояки пройдуть двотижневий курс лікування/реабілітації у Лікувально-реабілітаційному центрі Військово-медичної академії Міністерства оборони Республіки Болгарія", - йдеться у повідомленні.