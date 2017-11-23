До Болгарії на лікування прибула нова група українських військових

23 листопада, 2017 - 18:57
До Болгарії на лікування прибула група з десяти українських військовослужбовців.
Про це повідомляє посольство України в Болгарії.
"До Болгарії прибула дев’ята група поранених українських військовослужбовців з 10 осіб. Наші вояки пройдуть двотижневий курс лікування/реабілітації у Лікувально-реабілітаційному центрі Військово-медичної академії Міністерства оборони Республіки Болгарія", - йдеться у повідомленні.
До Болгарії прибула дев’ята група поранених українських військовослужбовців з 10 осіб. Наші вояки пройдуть двотижневий курс лікування/реабілітації у Лікувально-реабілітаційному центрі Військово-медичної академії Міністерства оборони РБ. pic.twitter.com/NpYTeBkd5m
— UKR Emb in Bulgaria (@UKRinBGR) November 23, 2017
Джерело: День