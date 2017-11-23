До Луганська увійшли 1000 російських окупантів, Плотницький втік, - Шкіряк

До Луганська з Росії прибули підрозділи регулярної російської армії, в окупованому місті близько тисячі військових. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він підтвердив, що кортеж з декількох автомобілів з найближчим оточенням ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, на чолі з ним, виїхав з Луганська до Росії.

"Наразі, до Луганську увійшли і там дислокуються підрозділи регулярної російської армії в кількості близько 1000 військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ та МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТРи, артилерійські установки", - наголосив Шкіряк.

За його словами, російські війська взяли під повний контроль ситуацію в місті і слідкують за розвитком подій у конфлікті між терористами, хоча збройних протистоянь поки не було.