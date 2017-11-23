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Доба в АТО: 12 обстрілів з боку терористів, 2 воїни ЗСУ поранені, - штаб

23 листопада, 2017 - 08:53
Фото Євгена Гомонюка / З конкурсних робіт XIX Міжнародної фотовиставки газети "День"

За минулу добу по усій лінії зіткнення противник здійснив 12 прицільних обстрілів наших позицій. У відповідь українські військовослужбовці 9 разів придушували вогневу активність окупанта із зброї, не забороненої Мінськими домовленостями. У результаті ворожих обстрілів двох військовослужбовців сил АТО поранено, ще один отримав бойову травму, повідомляють у Міноборони.

На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників біля Троїцького. У вечірню пору обстріляно опорні пункти сил АТО неподалік Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. Із застосуванням озброєння БМП і великокаліберних кулеметів проросійські бойовики порушували перемир’я у передмісті Попасної. Зі стрілецької зброї турбували наших оборонців поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку противник вів мінометний вогонь у районі Павлополя. На підступах до Авдіївки і Кам’янки незаконні збройні формування обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів і легкого піхотного озброєння.

Нагадаємо, позавчора у зоні АТО ускладнилась обстановка на Приазов’ї.

Джерело: День
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