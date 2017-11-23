Генпрокуратура РФ перевіряє висловлювання Собчак щодо Криму

Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися на виборах президента РФ, повідомила, що отримала офіційного листа про те, що Генпрокуратура Росії перевіряє її висловлювання щодо Криму, пише "Ехо Москви".

Повідомляється, що телеведуча зазначила, що знає про проведення Генпрокуратурою перевірки щодо її висловлювань щодо Криму.

"Ми отримали офіційний лист", - прокоментувала ситуацію Собчак.

Раніше Ксенія Собчак, яка позиціонує себе як кандидат "проти всіх", заявила, що вважає Крим українською територією.

Нагадаємо, Собчак відмовилася вести передвиборну агітацію в Криму.