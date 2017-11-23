ГПУ підозрює в. о. голови Фонду держмайна Трубарова у причетності до незаконної приватизації частини будівлі МінАПК

Генеральна прокуратура підозрює в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова в причетності до незаконної приватизації частини будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства, розташованої в центрі Києва на Хрещатику. Про це повідомив в Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

За його інформацією, ГПУ розслідує справу про приватизацію частини будівлі МінАПК в січні 2013 року. Трубаров тоді очолював столичне відділення ФДМУ.

"Історія типова для тих часів відвертого дерибану. Міністр і його протеже вирішили створити пивний ресторан прямо в будівлі міністерства на Хрещатику. Звичайно - даром. Отже, вони діють через схему оренди з правом приватизації за умови поліпшення приміщення. Звичайно, ремонтні роботи були тільки на папері. І потрібні були ці папери для підписання незаконної угоди про купівлю - продаж державного приміщення приватному ТОВ", - пише Луценко.

Трубарова було допитано напередодні, й саме він, за даними ГПУ, не проконтролював і підписав незаконний договір про приватизацію. Луценко підкреслив, що, згідно із законодавством, саме провадження та підозру щодо Трубарова було передано НАБУ. "Ще вчора він мав бути затриманий", - додав голова ГПУ.

"Оперативності і удачі колегам", - написав Луценко.

Віталія Трубарова було призначено в. о. голови ФДМУ у вересні поточного року Кабміном. До квітня Фонд очолював Ігор Білоус.

Зазначимо, будівля Міністерства аграрної політики розташована в Києві на Хрещатику, 24. У 2013 році МінАПК очолював Микола Присяжнюк.