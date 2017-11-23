Кабмін підтримує зниження до 12% ренти для видобутку газу з нових свердловин

Кабінет міністрів підтримує політику спрощення дозвільних процедур, передусім, у видобутку газу, а також пропозиції щодо зниження ставок ренти до 12% при запуску нових свердловин, як стимул галузевого розвитку.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради у рамках робочої поїздки до Полтави, повідомляє Урядовий портал.

"Всі ті, хто будуть створювати перешкоди політиці енергонезалежності, будуть оголошені ворогами держави. Я терпіти того не буду. Всім потрібно надавати рівні умови, дозволи при дотриманні існуючих вимог. І до кінця року ми маємо прийняти конкретні рішення - щодо спрощення процедур (ліцензування), аби ми рухалися в напрямку здобуття енергонезалежності, а також щодо нових свердловин. Тут треба запроваджувати зниження рентних платежів. Це може бути фактором збільшення інвестування (в розвиток видобутку)", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр звернув увагу, що зміни в газовидобуванні очевидні – нарощування видобутку, оновлення основних фондів, запровадження технологій демонструють державні компанії та приватні структури, які працюють у галузі, а разом з тим на заваді позитивним змінам нерідко стоять чиновники, які займаються питаннями ліцензування та надання дозволів – як на рівні центральної, так і на рівні місцевої влади.

За підсумками наради щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України сторони домовилися продовжити спільну роботу в частині опрацювання рішень з лібералізації умов роботи у газовидобуванні - задля збільшення видобутку, а також розвитку суміжних галузей – передусім, добування нафти.

Глава уряду підкреслив, що забезпечення енергонезалежності - це питання економічного зростання та безпеки держави.

"У нас все є, є величезний запас по енергоефективності. Що потрібно? Дві речі - інвестиції та розумні регуляції. Сьогодні ми добуваємо 15 млрд кубометрів, а можемо добувати 20. І будемо добувати. А люди побачать контрольовану ситуацію з ціною палива", - сказав Гройсман.