Клімкін: Окупанти дорого заплатять за вбивство Кашки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає смерть ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка убивством і переконаний, що окупанти за це дорого заплатять.

Про це він написав у Twitter.

«Сьогодні в Криму від рук російських окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка. Нелюди! Презирство й огида! Передчуваю,вони дорого заплатять за це вбивство», - написав він.

Сьогодні в Криму від рук рос. окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка,ветеран кримськотатарського руху.Окупанти намагалися заарештувати літню жінку,і її серце не витримало.Нелюди!Презирство й огида!Передчуваю,вони дорого заплатять за це вбивство.Вічна пам'ять цій героїчній жінці — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 23, 2017

Нагадаємо, що кримськотатарська активістка померла після затримання російськими силовиками.