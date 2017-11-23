Люди рідко користуються свободою, яка у них є, наприклад свободою думки, а замість цього вони вимагають свободи слова.
Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

Клімкін: Окупанти дорого заплатять за вбивство Кашки

23 листопада, 2017 - 16:49
Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає смерть ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка убивством і переконаний, що окупанти за це дорого заплатять.  

Про це він написав у Twitter. 

«Сьогодні в Криму від рук російських  окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка. Нелюди! Презирство й огида! Передчуваю,вони дорого заплатять за це вбивство», - написав він.

Нагадаємо, що кримськотатарська активістка померла після затримання російськими силовиками.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...