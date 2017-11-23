Король Бельгії інкогніто відвідував Революцію на граніті у Києві

Король Бельгії Філіп зізнався, що приїхав інкогніто в Київ в 1990-му році на Революцію на граніті і спав на підлозі в київській квартирі, передає "112 Україна".

Про це Філіп розповів президенту Петру Порошенку під час сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі, заявив Порошенко під час брифінгу.

"Його величність згадав 1990-й рік, коли він був інкогніто кілька днів в Україні, відвідував Революцію на граніті, спав на підлозі у звичайній київській квартирі", - заявив Порошенко.

За словами президента, він відчув тепле ставлення короля Бельгії до Києва та України.

Нагадаємо, що Порошенко проводив зустріч із королем Бельгії.