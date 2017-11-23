Кримськотатарська активістка померла після затримання російськими силовиками

Після затримання російськими силовиками, в окупованому Криму померла кримськотатарська активістка Веджіє Кашка. Про це повідомляє громадська організація "Крим SOS".

Літній жінці стало погано під час затримання. Зрозумівши ситуацію, силовики викликали карету швидкої допомоги, яка відвезла жінку до лікарні, проте вже в медичному закладі Веджіє Кашка померла.

Веджіє Кашка була ветераном активістського руху. Вона пережила депортацію кримських татар 1944 року - на той час їй було 10 років. Наприкінці 1960-х років її сім'я повернулася до Криму, проте після цього їх ще двічі депортували з півострову. Веджіє Кашка була соратницею Мустафи Джемілєва та інших кримськотатарських діячів, спілкувалася з Петром Григоренком, Андрієм Сахаровим та багатьма іншими радянськими дисидентами, пише Еспресо.

"Крим SOS" також повідомляє про 5 інших затриманих - Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Казима Аметова, Куртсеіта Абдуллаєва.

Обшуки тривають у селах Холодівка (будинок Казима Аметова), Грушівка (будинок Бекіра Дегерменджі), Південне (будинок Ельміри Баранової-Газієвої), в Сімферополі у Курсеіта Абдуллаєва, в Судаку в будинку сім'ї Дегерменджі.