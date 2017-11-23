Литва внесла до "списку Магнітського" 44 особи

Сейм Литви проголосував за включення 44 осіб до переліку осіб з забороною в’їзду в країну, передбаченого так званим "законом Магнітського".

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Diena.

За відповідну резолюцію проголосували 83 депутати, жоден парламентар не голосував проти, один – утримався.

"Цією резолюцією я хочу закликати уряд включити у чорний список осіб, які особливо доклалися до вбивства Сергія Магнітського. Тоді у нас дійсно буде список Магнітського" - заявив депутат-консерватор Габріелюс Ландсбергіс.

У список включені в основному громадяни РФ, у тому числі глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін, заступник голови Слідчого комітету при МВС генерал-майор Олег Логунов, судді Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухналева, Сергій Подопригоров та інші особи.

В той же час голова комітету у закордонних справах Сейму Юозас Брянатоніс зауважив, що всі перераховані в списку люди вже внесені в діючий список осіб, яким заборонений в’їзд до Литви.