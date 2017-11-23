Метою Східного партнерства є створення "поясу процвітання" довкола ЄС, - Ган

Метою Східного партнерства є не розширення території блоку, а створення "поясу процвітання" довкола ЄС.

Про це журналістам у четвер заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган, повідомляє "ЄП" з Брюсселя.

За його словами, розрив між країнами ЄС та його сусідами – надто великий, тому ЄС поставив за мету завдяки Східному партнерству підвищити добробут своїх сусідів.

Головним орієнтиром при цьому є "20 досягнень до 2020 року" – документ, схвалений ЄС у 2015 році.

"Мета – створити пояс процвітання довкола ЄС. Є розрив між країнами ЄС і його сусідами, цей розрив надто великий. Наш моральний обв’язок – подолати його", - наголосив єврокомісар.

Серед цілей, намічених до 2020 року, є багато технічних речей, наголосив єврокомісар, зокрема розширення трансєвропейської мережі доріг і залізниць.

"Звісно, будівництво доріг – технічна річ. Але її політичний вплив – великий, адже ваші країни будуть поєднані з ЄС, зможуть транспортувати товари, а громадянам буде легше мандрувати. Це дозволить зміцнити економічні зв’язки", - наголосив Ган.

Нагадаємо, голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна в останні роки провела більше реформ, ніж інші учасники Східного партнерства і є його двигуном.