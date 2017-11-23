Місія ОБСЄ обмежила патрулювання в Луганську

У центрі Луганська в середу продовжували залишатися військова техніка та невстановлені озброєні особи, більшість з яких в масках і з білими пов’язками на руках. Про це повідомляється в оперативному звіті Спостережної моніторингової місії ОБСЄ.

"21 і 22 листопада в Луганську, за спостереженнями місії, район у радіусі приблизно 600 метрів від будинку № 38 на вулиці Луначарського був огороджений. Протягом цих двох днів в огородженому районі спостерігачі бачили близько 100 невстановлених озброєних осіб, більшість з яких були в масках (або ховали обличчя) і з білими пов’язками на руках. У цьому ж районі команда СММ бачила 4 бронетранспортери, які стояли в чотирьох різних місцях: на вулиці Котельникова (типу БТР), на вулиці Лермонтова (типу БТР), на вулиці Котельникова (БТР-80) і на вулиці Польського (БТР-70)”, - йдеться у повідомленні.

Також вранці 22 листопада за 20 метрів на південь від перехрестя вулиць Радянської та Лермонтова спостерігачі бачили щонайменше 4 вантажівки військового типу (без номерних знаків), 1 бронетранспортер (типу БТР) і групу з 5 невстановлених озброєних осіб у формі військового типу з білими пов’язками на руках. Вони не дозволили патрулю місії проїхати в південному напрямку по вулиці Лермонтова, повідомили в ОБСЄ.

СММ також повідомляє, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

Місія вжила додаткових заходів безпеки та забезпечення операційної діяльності - 21 листопада патрулі СММ були завчасно відкликані на базу, а 21 і 22 листопада здійснювалося обмежене патрулювання.

У розгорнутому звіті СММ ОБСЄ за 21 листопада повідомляється, що біля будівлі “МВС” на вул. Луначарського, 38, у центрі Луганська спостерігачі бачили, що частина цієї вулиці була огороджена. За спостереженнями СММ, поблизу цього місця було близько 150 озброєних осіб і приблизно 30 машин, у тому числі 3-5 бронетранспортерів (типу БТР), 3 вантажівки військового типу і 2–3 машини військового типу.

Вранці того ж дня команда місії бачила колону з 2 бронетранспортерів (БТР-80), 6 вантажівок військового типу і приблизно 20 машин, які стояли поблизу підконтрольного "ДНР" м. Дебальцеве (58 км на північний схід від Донецька).

"Також на місці перебувало близько 50 озброєних осіб в одязі військового типу та з білими пов’язками на руках, деякі з них були у балаклавах", - повідомили в місії ОБСЄ.

Пізніше того ж дня на автошляху М04, у районі с. Весела Тарасівка (17 км на захід від Луганська), спостерігачі бачили ймовірно ту саму колону, яку вони вже фіксували раніше поблизу Дебальцевого. “Цього разу колона рухалася у східному напрямку. Раніше на цій ділянці не спостерігалося зосередження такої великої кількості машин військового типу”, - повідомили в СММ ОБСЄ.