Молдовські прикордонники не пустили в країну делегацію з РФ

Молдовські прикордонники не пустили в країну делегацію з Росії, яка повинна була взяти участь в діловому форумі. Про це повідомляє видання ZDG.

Як заявив мер міста Бєльці Ренато Усатий, представники російської делегації повинні були взяти участь у форумі "Москва-Бєльці-Молдова". Ініціатором його проведення виступила Росія.

"Всі знають про співпрацю між мерією міста Бєльці з містами з різних країн. Я підписав угоду про співпрацю з Нижнім Новгородом, Санкт-Петербургом, Москвою. Уряд Москви вийшов з ініціативою власним коштом (всі знають положення нашого молдовського бюджету) провести форум ділового співробітництва в Бєльцях. У делегації були присутні чиновники з уряду Москви, повинні були приїхати близько десяти чоловік", - заявив Усатий.

У прес-службі прикордонної поліції Молдови затверджують, що на територію країни не були допущені десять російських громадян. Представники делегації не змогли надати документи, що підтверджують мету поїздки.

"У прикордонної поліції не було інформації про те, що це була офіційна делегація. У той же час делегація не змогла надати документи, які б підтверджували, що вони братимуть участь у форумі", - заявили в прикордонній поліції.

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