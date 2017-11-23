На Херсонщині невідомі підпалили техніку, яка ремонтувала дорогу Мар’янське – Берислав

У ніч із 21 на 22 листопада поблизу села Милове Бериславського району Херсонської області зловмисники підпалили дорожню будівельну техніку: ресайклер та асфальтоукладник, які належить ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», що здійснює ремонт на 12 км ділянки автошляху Мар’янське – Берислав – Р-47. Спецтехніку гасили охоронці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

За його словами, співробітники поліції неподалік місця події знайшли каністри з пальним. «Щодо суми збитків, то її мають визначити спеціальні страхові експерти, але приблизно можна сказати, що розмір втрат становитиме не один мільйон гривень та, саме головне, постраждала репутація країни», – написав Гордєєв.

«Для того щоб проводити відповідний ремонт дороги (а ми всі знаємо, який критичний стан цієї дороги), ми близько 10 місяців проектували, проходили погодження і експертизи, захищали перед урядом необхідність цього проекту для області, провели всі тендерні процедури... Дуже прикро, що поки одні докладають максимальних зусиль задля відбудови країни, хтось її руйнує», – прокоментував голова ОДА.

Нагадаємо, автомобільна дорога Мар’янське – Берислав сполучає Херсонську та Дніпропетровську області і є чи не найгіршою на Херсонщині. Її загальна довжина – майже 100 км. У багатьох місцях дороги фактично відсутнє асфальтне покриття, замість якого утворилися глибокі вибоїни, які неодноразово ставали причинами ДТП й поломок автомобілів. Середня швидкість руху на багатьох ділянках становить 20 – 40 км/год. Цього року на ремонт дороги Мар’янське – Берислав уже витратили понад 230 млн гривень.

Іван АНТИПЕНКО, Херсон