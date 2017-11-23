"Ощадбанк" віддасть державі третину прибутку

МЕРТ пропонує знизити відсоток виплати дивідендів до держбюджету для Ощадбанку до 30%, повідомляє Finclub.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує зобов'язати підприємства з держчасткою направити на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2017 рік, що відповідає нормативу, встановленому для розподілу прибутку за 2016 рік.

Згідно з проектом постанови Кабміну, виняток, як і в поточному році, пропонується зробити для Ощадбанку і ПАТ "Укргідроенерго": вони повинні будуть виплатити до держбюджету дивіденди в розмірі 30% прибутку за 2017 рік - мінімальний допустимий розмір згідно із законом про управління об'єктами держвласності.

У пояснювальній записці говориться, що необхідність 30% нормативу дивідендів для Ощадбанку пов'язана з тим, що саме такий максимальний рівень ставки виплати дивідендів передбачений його договорами із залучення 1,5 млрд доларів на зовнішніх ринках капіталу.

Згідно з документом, міністерства і відомства пропонували зробити виключення і встановити норматив на рівні 30% або навіть нижче для 16 компаній.

МЕРТ вказує, що станом на початок жовтня при закладеному в держбюджет-2017 плані в 13,4 млрд грн 101 підприємство з державною часткою сплатило 15,25 млрд грн дивідендів.