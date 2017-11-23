Підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення на луганському напрямку, - штаб

Підрозділи Збройних сил України поліпшили своє тактичне положення та умови ведення бойових дій. Зміни проведені з дотриманням мінських домовленостей.повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Окремі підрозділи Збройних Сил України на луганському напрямку поліпшили тактичне становище з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що недавно у районі Світлодарської дуги військовиками 54-ої бригади і 24-го батальйону "Айдар" була проведена спецоперація, внаслідок чого були звільнені декілька селищ. Після проведення операції у підрозділів ЗСУ з'явилася можливість закріпитися на нових позиціях.