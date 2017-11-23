Люди рідко користуються свободою, яка у них є, наприклад свободою думки, а замість цього вони вимагають свободи слова.
Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

Порошенко проводить зустріч із королем Бельгії

23 листопада, 2017 - 16:23
Фото з Twitter Svyatoslav Tsegolko

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч із королем Бельгії Філіпом.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

“Президент проводить зустріч з королем Бельгії”, - написав Цеголко.

Нагадаємо, що сьогодні Петро Порошенко відбув із візитом до Брюсселя, де у п’ятницю, 24 листопада, відбудеться саміт “Східного партнерства”.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...