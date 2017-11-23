23 листопада, 2017 - 16:23
Президент України Петро Порошенко проводить зустріч із королем Бельгії Філіпом.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
“Президент проводить зустріч з королем Бельгії”, - написав Цеголко.
Нагадаємо, що сьогодні Петро Порошенко відбув із візитом до Брюсселя, де у п’ятницю, 24 листопада, відбудеться саміт “Східного партнерства”.
Президент проводить зустріч з Королем Бельгії. pic.twitter.com/qw5eczRt3k
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 23, 2017
Джерело: День