Президент України Петро Порошенко проводить зустріч із королем Бельгії Філіпом.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

“Президент проводить зустріч з королем Бельгії”, - написав Цеголко.

Нагадаємо, що сьогодні Петро Порошенко відбув із візитом до Брюсселя, де у п’ятницю, 24 листопада, відбудеться саміт “Східного партнерства”.