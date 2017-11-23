Президент Туреччини вперше за останні 65 років відвідає Грецію

Реджеп Таїп Ердоган буде першим турецьким президентом, який відвідає Грецію за останні 65 років. Про це заявив віце-прем'єр Туреччини Хакан Чавушоглу, повідомляє ЄП з посиланням на Daily Sabah.

Візит, дата якого ще не затверджена, буде здійснено протягом найближчих днів. За його словами, візит сприятиме подальшому покращенню двосторонніх зв'язків між Туреччиною та Грецією.

"Наш президент буде першим турецьким президентом, який відвідає Грецію за 65 років. Я вважаю, що цей візит дасть значні результати", - додав він.

Третій президент Туреччини Селал Баяр був останнім турецьким президентом, який відвідав Грецію у 1952 році.

Нагадаємо, Туреччина, яка стала офіційним кандидатом на вступ до ЄС у 1999 році, більше не відповідає вимогам цього статусу. Про це під час перебування у Канаді заявив колишній голова Європейської ради Герман ван Ромпей.