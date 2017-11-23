РФ відправила на окупований Донбас черговий "гумконвой"

Росія відправила на окупований Донбас черговий, 71-й, так званий гуманітарний конвой. Про це повідомляється на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

"71-а колонна МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила у бік російського кордону", - йдеться у повідомленні.

У російському відомстві стверджують, що у складі понад 500 тонн гуманітарних вантажів "дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно та дитячі подарунки".

Згідно із повідомленням, колонна проїде до державного кордону на пункти пропуску "Донецьк" та "Матвіїв Курган" для "проходження необхідних митних процедур відповідно до міжнародного законодавства щодо доставки гуманітарних вантажів".

"Гуманітарна колонна проїде до двох пунктів призначення - Луганську та Донецьку області України", - заявили у російському МНС.

Як повідомлялося, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про вміст вантажу, а його характер часто не відповідає зазначеному у повідомленнях з боку РФ. За даними розвідки, у автомобілях "гумконвою" доставляють на Донбас боєприпаси та зброю.

При цьому Росія відмовляється завозити "гумдопомогу" через контрольовані ділянки кордону із РФ, незважаючи на вимоги України.

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