Селище Авіаторське офіційно приєднали до Дніпра

До складу міста Дніпро офіційно увійшло селище Авіаторське. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, виклавши на своїй сторінці в Facebook акт прийому-передачі майна із загальної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Дніпропетровської області в комунальну власність міста.

"Десятиліттями в місті не вирішувалися проблеми. Маленькі й великі. Від тисяч людей влада відмахувалася як від надокучливих мух. Селище Авіаторське - фактично місто, але чомусь у підпорядкуванні області. Десятки будинків і тисячі людей, які загубилися між посадовцями, службами і бюрократією. Будинки, що не обслуговуються, покинуті дороги, не взяті на баланс комунікації. Ми зробили це. Два роки билися і зробили. Авіаторське повернулося додому. До Дніпра. Щойно підписав акт прийому-передачі", - повідомив Філатов.

Станом на 2016 рік в Авіаторському зареєстрували населення чисельністю 2410 осіб. У селищі діє школа та дитсадок.