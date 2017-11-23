Сейм Латвії збільшив витрати на оборону до 2% ВВП

Сейм Латвії ухвалив державний бюджет на 2018 рік, в якому плануються доходи в розмірі 8,75 млрд. євро і витрати у розмірі 8,95 млрд.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Delfi.

За прийняття бюджету проголосували 59 депутатів, проти — 37.

Головний приріст фінансування припаде на сфери охорони здоров'я та оборони.

Таким чином, сфера оборони отримає 2% від ВВП, тим самим Латвія приведе свій оборонний бюджет у відповідність з вимогами НАТО.

За стандартами НАТО, країни Альянсу зобов'язалися прагнути виділяти на оборонні потреби 2% ВВП. Литва і Латвія вперше досягнуть цього показника у наступному році. В цьому році цей поріг переступили США, Греція, Велика Британія, Естонія, Польща та Румунія.