Сьогодні в Україні почав діяти закон про гастролі російських артистів

В Україні від сьогодні організатори гастролей зобов'язані радитися з СБУ щодо учасників із Росії. Відповідний закон № 2165-VIII вчора опублікували в офіційному виданні "Голос України".

Згідно із законом, в Україні можна влаштовувати заходи з артистами з Росії, але організатор повинен щонайменше за 30 днів звернутися до Служби безпеки, щоб отримати дозвіл на участь виконавця. А СБУ, зі свого боку, протягом 10 днів має дати відповідь, чи є підстави не пустити російського артиста на територію України. Якщо Служба безпеки дозволить, організатор може укладати договір з артистом. Але і в цьому випадку обставини можуть змінитися, і його в результаті не пустять до України.

Штрафи — 50-100 мінімальних зарплат (наразі це від 160 до 320 тис. грн). Мінкульт визначить порядок накладення штрафів.

Зміни передбачають заборону на проведення заходів, які пропагують РФ, органи влади країни-агресора та їхні дії або ж виправдовують окупацію території України. Не можна проводити концерти, якщо в них братиме участь людина, котра загрожує нацбезпеці (якщо її прізвище є в спеціальному переліку Мінкульту).

Нагадаємо, 7 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора".