Столтенберг анонсував відкриття нового офісу зв'язку НАТО в Кишиневі наступного місяця

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про відкриття нового офісу зв'язку НАТО в Кишиневі в грудні цього року. Про це повідомляється на сайті НАТО, передає ЄП.

На спільній зустрічі із прем'єр-міністром Молдови Павелом Філіпом у штаб-квартирі Альянсу генсек НАТО запевнив у повазі Альянсу до нейтралітету Молдови.

Столтенберг заявив, що відкриття у наступному місяці нового офісу зв'язку НАТО в Молдові стане ще одним кроком вперед у партнерстві між Альянсом та Молдовою.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заявляв, що якщо Офіс зв’язку НАТО буде відкрито в Кишиневі в цьому році, то в наступному, після проведення парламентських виборів, його закриють.

Відкриття офісу зв'язку НАТО в Кишиневі переносили кілька разів.

Угода про відкриття офісу зв’язку НАТО в Кишиневі була підписана генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та прем'єр-міністром Молдови Павелом Філіпом у листопаді 2016 року.

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