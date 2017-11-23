Тіллерсон розкритикував політику влади М'янми щодо рохінджа

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у середу, 22 листопада, різко розкритикував політику влади М'янми щодо кризи навколо мусульманської національної меншини рохінджа. Тіллерсон заявив про "етнічні чистки" в країні. Таким чином Вашингтон уперше після ескалації цієї кризи дав жорстку оцінку ситуації довколо переслідування рохінджа.

"Після ретельної та ґрунтовної перевірки наявних фактів однозначно зрозуміло, що ситуація в північному штаті Ракхайн є етнічною чисткою рохінджа", - цитує Тіллерсона інформагенція AFP. Дії військових і органів безпеки спричинили великі страждання і змусили сотні тисяч людей стати біженцями, заявив держсекретар США.

Відповідальних за "звірства" треба притягнути до відповідальності, додав Тіллерсон. За його словами, Вашингтон розглядає можливість запровадження санкцій проти відповідальних за злочини. Тіллерсон заявив, що М'янма має створити умови для мирного повернення всіх біженців і для цього необхідна підтримка військових, передає інформагенція dpa.

Тіллерсон нещодавно відвідав М'янму, щоб особисто ознайомитися зі станом проблеми. Там він зустрівся з фактичною главою уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі та представниками армії.

У середу також стало відомо, що регіон відвідає Папа Римський Франциск. Він неодноразово висловлював занепокоєння ситуацією рохінджа. Наступного тижня понтифік, як очікується, зустрінеться у Бангладеш з представниками рохінджа, заявив прес-секретар Ватикану Грег Бурке. Окрім того, він має зустрітися з Аунг Сан Су Чжі.

Фактичну очільницю уряду М'янми неодноразово критикувала міжнародна спільнота за її стриману позицію щодо проблеми рохіджа.