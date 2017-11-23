Третина жінок по всьому світу страждає від насильства, - Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш констатував, що третина жінок по всьому світу страждає від фізичного або сексуального насильства, закликав світове співтовариство "діяти одночасно на всіх рівнях для викорінення цього явища.

Про це він заявив на заході, присвяченому Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства проти жінок.

"Кожна третя жінка в світі зазнає фізичного або сексуального насильства в тій чи іншій формі. 750 млн дівчат виходять заміж у віці до 18 років і понад 250 мільйонам роблять на статевих органах операції, що призводять до каліцтва", - цитує генсека Центр новин ООН.

Він підкреслив, що настав час для колективної боротьби з насильством щодо жінок і дівчат. "Ми повинні всі разом діяти одночасно на рівні країн, регіонів і громад", - закликав Гутерреш.

Голова організації, крім того, засудив всі акти насильства щодо жінок-політиків і жінок-правозахисників. Він також закликав "не закривати очі на жахливі знущання над жінками", а саме на їх сексуальну експлуатацію. Це явище, за його словами, особливо поширене в зонах збройних конфліктів та в місцях панування екстремістської ідеології.

Нагадаємо, 55 тисяч українок служать у Міноборони та ЗСУ. Це 20 відсотків від усього війська.