Туреччина направила в США 7 вимог про екстрадицію Гюлена

Туреччина направила в США сім вимог про екстрадицію Фетуллаха Гюлена, обвинуваченого Анкарою в організації невдалого путчу в липні минулого року.

Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Абдульхамід Гюль, інформує агентство Anadolu.

«За словами турецького міністра, остання з вимог направлена американській стороні 3 листопада 2017 року. Крім того, США передано вимогу про тимчасове затримання Гюлена», - йдеться у повідомленні.

Гюль наголосив, що Туреччина продовжує наполегливо вимагати від США екстрадиції Гюлена.

«Анкара виступає за незалежний і неупереджений суд над Гюленом. Туреччина має право вимагати цього як у контексті міжнародних угод, так і відповідно до двосторонніх договорів. Ми прирівнюємо відсутність кроків у цьому напрямку до захисту злочинця», - наголосив глава Мін`юсту.

Раніше посольство Туреччини у Вашингтоні спростувало інформацію про спробу організації викрадення і вивезення із США проповідника Гюлена, якого Анкара обвинувачує в організації спроби державного перевороту 15 липня 2016 року.

У заяві турецької дипмісії наголосили, що Анкара має намір суто правовими шляхами домогтися екстрадиції Гюлена.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган буде першим турецьким президентом, який відвідає Грецію за останні 65 років.