У Facebook створять портал для боротьби з російською пропагандою

Представники компанії Facebook Inc. заявили, що до кінця року буде створено портал, завдяки якому користувачі зможуть визначити, чи зустрічали вони в соцмережі або в сервісі Instagram контент, що представляє собою "російську пропаганду". Про це повідомляє Voice of America.

Зокрема, сайт дозволить встановити, чи пов'язані публікації і облікові записи, що з'явилися з січня 2015-го по серпень 2017 року, з Агентством інтернет-досліджень з Санкт-Петербурга.

Цю компанію називали серед тих, які впливають на громадську думку в інтересах влади Росії. Співробітники Facebook Inc. характеризують її як "агента, який намагається підірвати демократію в США".

Раніше повідомлялося, що петербурзька "фабрика тролів" використовувала для впливу на американські вибори ті ж прийоми, які вона роками відпрацьовує на російськомовної аудиторії. Крім того, найбільша в світі пошукова система Google буде фільтрувати російські пропагандистські матеріали. Керівництво інтернет-концерну шукає спосіб знизити ранжування, головним чином сайтів RT і Sputnik, у добірці новин.

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