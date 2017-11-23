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У Франції сенатору-мільярдеру з РФ висунули звинувачення у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків

23 листопада, 2017 - 13:38
Фото Reuters

Російський бізнесмен і член Ради Федерації Сулейман Керімов звільнений з-під варти у Франції "на жорстких умовах". Свободу пересування мільярдера обмежили. Сенатору висунули обвинувачення в "відмиванні коштів, обтяженому ухилянням від сплати податків". Про це повідомив у середу, 22 листопада, прокурор Ніцци Жан-Мішель Претр. Обсяг застави - п'ять мільйонів євро.

Керімов має дипломатичний імунітет, але він поширюється тільки на його діяльність у ролі сенатора, пояснив представник французького МЗС, на якого посилається інформагенція AFP.

Щодо 51-річного бізнесмена почали офіційне розслідування. Прокурор уточнив, що Керімов повинен здати французьким правоохоронним органам свій закордонний паспорт. До кінця слідства росіянину заборонено залишати межі департаменту Приморські Альпи та спілкуватися з людьми, перелік яких склали французькі органи юстиції.

Керімов, чиї статки оцінюють у 6,3 мільярда доларів, - сенатор від Дагестану. Його затримали в аеропорту Ніцци 20 листопада. Французька влада підозрює росіянина в ухилянні від сплати податків під час закупівлі нерухомості на Лазуровому узбережжі через підставні компанії.

Джерело: Deutsche-Welle
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