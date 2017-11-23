У Львові встановили мініатюрного двійника Святоюрського комплексу

Бронзову подобу Архікатедрального собору святого Юра з комплексом будівель довкола нього сьогодні, 23 листопада, представив Львівський міський голова Андрій Садовий. І це вже другий такий міні-макет із супровідним текстом шрифтом Брайля – перший (будівлю ратуші) представляли рік тому, на початку грудня 2016-го. Обидва заходи відбуваються у межах проекту «Львів на долонях», мета якого – адаптувати для незрячих, а особливо – дітей, архітектурні перлини Львова.

Ініціатор акції – Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ», який втілює свій задум за підтримки управління культури Львівської міської ради та Інституту міста. Проект «Святоюрський сакральний комплекс», що включає в себе відтворення Собору святого Юра, Митрополичих палат, Митрополичих садів, дзвіниці, курії та пам’ятника Владиці Андрею Шептицькому, отримав фінансову підтримку від управління культури ЛМР у розмірі 74 тисяч гривень. Оскільки загальна вартість макету – 150 тисяч, проект дофінансував в рамках гранту на підтримку молодих митців Мінкульт України.

За словами автора акції «Львів на долонях» Оксани Потимко, це дуже важливий пізнавальний проект, який спонукає читати, пізнавати, довідуватись історію рідного міста. «Сподіваюсь, що незабаром можна буде відчути на дотик й інші цікаві історичні споруди – зокрема, будівлі Оперного театру, Домініканського собору, Катедри, «Арсеналу» тощо. Тим паче, що аналогічна практика створення макетів існує у країнах Європи уже кілька років», – говорить Оксана Потимко. І додає, що наступний крок «Львова на долонях» – створення подоби пам’ятника Тарасові Шевченку, що на проспекті Свободи.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів