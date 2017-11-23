У Нью-Йорку День подяки відсвяткували видовищним парадом

У четвер, 23 листопада, в Нью-Йорку відбувся 91-й парад Масі на честь Дня подяки, повідомляє Reuters.

По 6-й авеню в Манхеттені провезли гігантські надувні фігури казкових і мультиплікаційних персонажів студії "Dreamworks".

Щорічний парад Масі на День подяки в Нью-Йорку - це театралізоване дійство, що збирає велику кількість глядачів. Його можна спостерігати на місці подій, або подивитися по телевізору. Він вважається однією з кращих подій у Нью-Йорку та супроводжується виступами бродвейських зірок і відомих музикантів.

День подяки - державне загальнонародне свято США щорічно святкують у четвертий четвер місяця листопада; свято відзначає перший урожай, який зібрали пілігрими із Плімутської колонії у 1621 році після голодної зими в Новому Світі. Колоністи, які вижили завдяки допомозі індіанців, влаштували для себе і для них триденне святкування з молебнями подяки і бенкетом. Уперше День подяки святкували за президента Джорджа Вашингтона 26 листопада 1789 року.

У 1863 році президент Авраам Лінкольн оголосив День подяки національним святом і вихідним днем. День подяки вважається сімейним святом - його святкують традиційним обідом, який особливо поширений на Сході США. Обов'язковими стравами на День подяки є фарширована індичка з журавлиновим варенням і солодкий пиріг із гарбузовою начинкою.

З Дня подяки у США починається святковий сезон, який продовжується Різдвом і Новим роком.