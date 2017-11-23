У Вінниці ветеранів АТО навчатимуть медіаграмотності

Вінницькі волонтери ініціювали новий проект, який передбачає проведення тренінгів з медіаграмотності й інформаційної безпеки для нинішніх військовослужбовців та учасників АТО. У рамках реалізації проекту, який триватиме 10 місяців, відбудеться три тренінгові сесії. Перша буде присвячена основам медіаграмотності, друга – соціальним мережам, окремо розглядатиметься інформаційна війна та інформаційна безпека. За результатами роботи буде сформована блогерська мережа з робочою назвою «Слово – зброя». Її учасники періодично робитимуть рейтинг фейків, які активно поширюють в мережі, і визначатимуть переможця «номінації» під умовною названою «На городі бузина».

«Ідея провести тренінги з медіаграмотності виникла через те, що чимало волонтерів та активних ветеранів АТО схильні недооцінювати власний вплив на громаду і нехтують найпростішими правилами інформаційної безпеки, оскільки реальна загроза на фронті для них переважає небезпеку інформаційних впливів на суспільство, – коментує координаторка проекту, відома вінницька волонтерка Лариса Полулях. – Учасники тренінгів вчитимуться відрізнити достовірну інформацію від недостовірної, дізнаються як працювати з медійними джерелами, журналістами і головне – отримають маркери, що допоможуть визначати фейки і правдиві повідомлення. Наш проект не віртуальний, він має прикладний характер. Це можливість захистити себе в мережі, свої записи, свою приватність і не купуватися на дешеві рекламні маніпуляції. Розраховуємо побачити серед учасників військових, волонтерів, ветеранів АТО та всіх, хто працює з армією і хоче розібратися у інформаційних потоках».

Оголошення про проведення тренінгів і правила реєстрації будуть розміщуватися на сторінці у Facebook, робоча назва якої «Медіаграмотність для ветеранів». Впізнати сторінку просто – на аватарці малюнок Юрія Журавля, який автор люб’язно передав вінницьким волонтерам, як символ проекту. Заняття з медіаграмотність проводитимуть тренери з інформаційного центру «Майдан. Моніторинг». Загалом планують охопити щонайменше двадцять учасників з Вінниці та області.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця