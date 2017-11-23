Угорщина не готова до діалогу щодо закону України про освіту, - Климпуш-Цинцадзе

Угорщина є єдиною країною, яка демонструє неготовність до діалогу в питанні українського закону про освіту Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми продовжуємо наполягати на тому, що є можливості конструктивного вирішення питання. Про це свідчить і те, що нам вдалося підписати меморандум взаєморозуміння з реалізації цього закону з Польщею і Болгарією. Ми на позитивному шляху вирішення з Румунією. І, на жаль, Угорщина - єдина країна, де ми бачимо такий серйозний опір і неготовність до діалогу", - наголосила вона.

Климпуш-Цинцадзе сподівається, що в цьому процесі на Угорщину зможе вплинути ЄС, передає Еспресо.

"Хочеться вірити, що в цьому процесі не тільки наша готовність до цього діалогу, але і конструктивна розмова всередині Європейського Союзу, наприклад, з іншими країнами, допоможе направити вирішення питання про права національних меншин в русло конструктиву з боку Угорщини. Підкреслюю, знову ж таки, що поки конструктивний діалог не складається, на жаль", - сказала вона.

За її словами, угорці розповсюджують в Європаламенті матеріали щодо закону "Про освіту", які містять маніпуляції та фейки. Климпуш-Цинцадзе не виключає російський вплив на поведінку Угорщини.

"Що стосується Росії. Ми можемо говорити про те, що бачимо певне відображення російської риторики щодо цього закону в угорській аргументації. Мені б не хотілося вірити, що саме тут є слід Росії. Але якась певна синхронізація аргументації відбувається", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.