Україна виграла оборонний тендер в Європі

"СпецТехноЕкспорт" отримав контракт від державної європейської компанії на постачання комплектуючих до танків T-72 протягом 2017-2019 років.

Контракт підписаний за результатами участі українського ДП у тендері за правилами GPA (Government Procurement Agreement), що відбувся за підтримки Проектного офісу GPAinUA в рамках пілотного проекту, повідомляє прес-служба "СпецТехноЕкспорту".

Умови та вартість контракту не розголошуються.

"Тендер проводився відповідно до європейської директиви Defence Directive 2009/81/EC. Умови участі у тендері були аналогічними до тих, що вимагаються від учасників публічних тендерів в українській системі ProZorro", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що після приєднання України до угоди GPA, "СпецТехноЕкспорт" став першою українською компанією, що виграла європейський тендер за правилами GPA.

"Результати участі "СпецТехноЕкспорту" у публічному тендері GPA та отриманий контракт свідчать про перспективність нового для України ринку публічних закупівель. У країнах ЄС, колишніх членів "радянського блоку", досі на озброєнні знаходиться багато броньованої та авіаційної техніки радянського зразка, що потребує модернізації та технічного обслуговування. Українська оборонна промисловість має всі необхідні розробки та компетенції для виконання таких робіт", - прокоментував Павло Барбул, директор ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт".