Українці отримають доступ до дешевшого газу, - Гройсман

Українці отримають доступ до дешевшого газу за рахунок збільшення добування українського газу і демонополізації.

Про це Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на брифінгу під час робочої поїздки до Полтавщини, де відвідав декілька об'єктів ДП «Укргазвидобування», повідомляє Укрінформ.

"У 2020 році включно ми маємо добути 20 млрд кубометрів українського газу і жодної краплини не закуповувати за кордоном... Україна буде енергонезалежною, ми будемо добувати все більше і більше українського газу і українці отримають доступ до дешевшого газу ніж є сьогодні", - сказав Гройсман.

Прем'єр нагадав, що 21 листопада уряд ухвалив рішення щодо формування нової наглядової ради НАК "Нафтогаз" і одним з її завдань буде демонополізація ринку газу в Україні.

"Нова наглядова рада складається у більшості своїй з професійних людей у нафтогазовому секторі, і завдання перед наглядовою радою стоїть наступне - треба провести демонополізацію ринку газу України... Демонополізація також буде впливати і на ціну газу всередині країни, тобто вона буде меншою", - додав Гройсман.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України в ході засідання затвердив новий склад Наглядової ради "Нафтогазу".