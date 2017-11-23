Українська художниця створила дизайн різдвяних монет для Канади

Українська художниця Анна Бучіареллі створила різдвяні монети для Королівського монетного двору Канади. Наразі мисткиня мешкає і працює в Канаді.

"Рада презентувати результат моєї останньої співпраці з Королівським канадським монетним двором – двадцятидоларову срібну монету з оленем із муранського скла, що виготовлено італійськими майстрами вручну", - йдеться у повідомленні Анни Бучіареллі у Facebook.

"Як завжди, дизайн створила у свій «вільний» час, коли не зайнята роботою та дітьми. Тому велетенське ДЯКУЮ нашим дивовижним бабусям та дідусям, які завжди готові сидіти з дітьми поки я малюю", - додала художниця.