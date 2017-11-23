Український фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі в Амстердамі

Український документальний фільм "The Distant Barking of Dogs" здобув перемогу на фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі.

Про це повідомив асистент режисера фільму Азад Сафаров у Facebook.

"Документалка про Україну перемогла на першому ж крупному Фестивалі документалок - IDFA!! (Амстердам). Наша документалка про хлопчика Олежку, що росте біля війни на сході. Ми знімали його удвох з режисером з 2015 по 2017 роки. Фільм, де вперше в титрах я в статусі асистента режисера) А поза титрами - локал фіксер, перекладач, відповідальний за безпеку тощо", - написав Сафаров.

Фільм "The Distant Barking of Dogs" розповідає історію хлопчика Олега, який росте в реаліях війни на Донбасі.