Український телеоператор збільшив мовлення на Крим втричі

Потужність цифрового телевізійного мовлення на територію анексованого Криму з Чонгарської вежі збільшили втричі.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

"Оператор телекомунікацій в Чонгарі Херсонської області - компанія "Телемережі України" - планово перевів цифрове телевізійне мовлення п'яти українських телеканалів зі стандарту DVB-T - на DVB-T2 та, відповідно, збільшив потужність мовлення на територію Криму більш ніж утричі - з 0,3 кВт до 1 кВт", - написав він.

"Наразі сигнал п'яти українських телеканалів поширюється на території Джанкойського і Красноперекопського районів, та поза їхніми межами", - зазначив Костинський.

За його словами, наступним етапом розвитку телевізійного мовлення на територію півострова стане оголошення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення нового конкурсу на п'ять нових місць в новому локальному мультиплексі, який також буде створено на радіотелевізійній передавальній станції (РТПС) Чонгар.

Як повідомив Костинський, на сьогодні понад 200 тисяч кримчан мають доступ в ефірі до таких українських телеканалів в T2: Чорноморська телерадіокомпанія, UA:Крим, телеканал ICTV, "5 канал" та телеканал "Прямий".