"Укрзалізниця" хоче збільшити швидкість та зменшити час курсування пасажирських поїздів

ПАТ "Укрзалізниця" вивчає можливості збільшення швидкості та зменшення часу курсування пасажирських поїздів в Україні.

Про це розповів в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Twitter.

"Вивчаємо можливості збільшення швидкості та зменшення часу курсування пасажирських поїздів на існуючій інфраструктурі. Зокрема, через застосування так званої технології "легкої ваги", - написав він.

Укрзалізниця, за словами Кравцова, уже провела з цього приводу переговори з іспанською компанією Talgo. "Чекаємо рекомендацій на основі моделювання", - зазначив керівник Укрзалізниці.

Першим напрямком, де залізничники можуть реалізувати нові технології, за словами Кравцова, - сполучення Київ - Одеса.

Він також розповів, що наразі Укрзалізниця працює над розвитком сполучення з країнами ЄС та інтеграцією української залізничної системи в європейську. Зокрема, у напрямку Польщі, Австрії, Угорщини. Для цього потенційно розглядаються варіанти застосування рухомого складу, оснащеного системою автоматичної зміни ширини колії. І у цьому сегменті компанія Talgo є провідним виробником.

За словами директора з маркетингу Talgo Енріке Ріеско, компанія має значний досвід виготовлення швидкісних поїздів, в тому числі і для нешвидкісних колій. Рухомий склад іспанська компанія пристосовує до кліматичних умов місцевості, він витримує і високі, і низькі температури, має менші витрати на обслуговування, меншу вагу та розвиває високі швидкості. Компанія, на підставі оцінки існуючої в Україні залізничної інфраструктури, зауважив Ріеско, здійснить моделювання і надасть попередні рекомендації щодо можливостей і умов збільшення швидкості руху поїздів Talgo на існуючій інфраструктурі ПАТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" до кінця року планує замінити 70% комплектів білизни у поїздах.