В окупованому Криму затримали представників Меджлісу, звинувачують у "хабарництві"

В анексованому Криму затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в управлінні ФСБ Росії по анексованому Криму.

За його даними, затримання сталося в кафе "Медобори" біля Київського райсуду. Цю інформації підтверджує близьке до влади Криму видання "Крыминформ".

Наразі відомо про затримання батька фігуранта "справи 26 лютого" Мустафи Дегерменджі - Бекіра Дегерменджі.

Зазначається, що управління МВС Росії по анексованому Криму "порушило кримінальну справу" за ознаками злочину, передбаченого статею "вимагання, вчинене групою осіб".