В АТО бойовики обстріляли позиції ЗСУ з великокаліберної артилерії

Бойовики обстріляли українські позиції в районі проведення Антитерористичної операції (АТО) з мінометів калібру 82 і 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку було неспокійно поблизу Кримського, на донецькому - на Світлодарській дузі, а на маріупольському напрямку обстрілу зазнали позиції сил АТО у Водяному та Павлополі.

"На луганському напрямку протягом дня ворог кілька разів обстрілював оборонні укріплення сил АТО у Кримського з 82-мм мінометів, гранатометів і легкого піхотного озброєння. На Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського. На донецькому напрямку гаряче було на Приазов'ї. Там противник відкривав вогонь з різних типів зброї, включаючи 120-мм мінометами поблизу Павлополя, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів - неподалік Водяного", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку доби бойовики порушили перемир'я сім разів, у половині випадків українські військовики змушені були відкривати вогонь у відповідь.